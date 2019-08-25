曜熊理財：應對環球經濟危機　Cash is King

曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易大戰仍未解決，全球經濟增長放緩，實力較差經濟體已出現問題，近日標普、惠譽相繼下調阿根廷主權評級，引發市場對於阿根廷即將再次債務違約的憂慮，國際金融風暴正在加大，加上中港本身問題，股市短期難以看好。



經濟放緩已波及企業對前景的信心，美企放慢今年資本支出擴張步伐。去年企業資本支出增加11%，今年增長將銳減至3.5%。近期美國企業下調財報預測，引起市場對美股不安情緒。



由於中美貿易戰的影響，企業盈利充滿不確定性，企業對投資感到猶豫的傾向開始體現在經濟指標上。美國核心資本商品的訂單額明顯減速。可以看到關稅導致的本土業務低迷及關稅和貿易摩擦對出口產生的影響。



目前，很多美國企業都對盈利前景加強審慎態度。美國主要企業中，下調7至9月盈利預期的企業達到已發布預測企業的近七成。下調的企業數量達到上調的2.9倍，與上年同期的1.6倍相比大幅上升。



應對環球經濟危機，「現金為王(Cash is King)」這句名言再次發生作用，貨幣基金及保本基金成為投資者選擇。



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