葉尚志：可關注券商板塊龍頭

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄表示，港股出現跌後反彈，正如在上周提到，在公用股和房託股都出現下挫的情況下，市場有進入尋底尾聲後段的機會。



目前，恒指從24,900點已反彈回升了有接近1,500點，但是在悲觀看淡氣氛持續籠罩下，估計淡友依然是現時市況的主導，恒指要進一步升穿26,500點、來引發新一輪挾淡倉的走勢。然而，在市況未明盤面繼續擠壓的形勢下，資金流向對優質板塊龍頭股將更加有利。



中金公司(03908)在月內出現低位回升的走勢，股價的抗跌力亦見有所增強，在新政策出台支持券商業務的情況下，估計券商可以帶來正面影響作用，建議可以關注券商板塊的龍頭。以資本回報率ROE來看，中金公司是高於行業平均數的，達到有9%，主要是受益於公司多業務布局、收入結構平衡穩健、以及獨特客戶結構的正面影響。



另一方面，近期內地支持券商業務的政策陸續出台，包括中證金公司下調轉融資費率80點子，而中證監也宣布一系列支持兩融業務的新政策，取消最低維持兩融擔保比例不得低於130%的統一限制、以及將標的名單數量由950隻擴大至1,600隻，消息對券商的兩融業務可以構成正面作用。



建議可於現水平吸納中金公司，止蝕位可以放在13港元，目標看16.5元。



(作者為註冊持牌人士)



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