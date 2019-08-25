鄭勤龍：騰訊股價如鴻鳥飛行　分段吸納為宜

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，從卦象顯示，騰訊控股(00700)走勢正處於《風山漸》之中，「漸」卦的經文是在講述鴻鳥的飛行故事。鴻是一種體型寵大的水鳥，不能一口氣飛很遠，所以每當鴻鳥要飛往很遙遠的地方時，都會一邊飛行一邊尋找歇息地，引申為「止而進」。



在本月14日騰訊出業績之前，本欄曾為其股價走勢卜了《離為火》變《山火賁》一卦，預料該股反彈只屬短線，而且幅度不會很大，所以當時建議投資者可以等待公司業績後，股價回落時才慢慢吸納。公司公布業績後，雖然其網上遊戲及金融科技業務的收入大致符合預期，但由於業績欠驚喜，因此最少已有8間大行將其目標價調低，然而由於《離為火》為網絡世界之象，有利公司作為一間提供互聯網及移動增值服務的業務發展，因此仍然有利逢低吸納該股作中線部署。



目前騰訊的股價已相當吸引，但由於鴻鳥的飛行模式是邊停邊走的前進，而且路途遙遠，因此建議投資者或可採取分段吸納的策略為宜。這樣不但可以避免大量的資金被套住，而且更可以一邊抄波幅一邊尋找最有利的平均價。



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