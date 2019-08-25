陳健豪：歐元英鎊醞釀反彈

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，過去兩年環球貿易爭端令市場擔心各國貿易保護主義抬頭，會拖慢全球經濟的動力，預期負面效應會慢慢浮現，影響一眾企業的商業投資。



例如外電近日調查訪問超過500家日本中型及大型企業對今年的花紅、獎金的看法，大概有接近七成半的企業傾向花紅不會比去年高，要知道企業業績好壞對花紅有關鍵影響，因此企業對加薪及花紅的看法極受近日中美及環球貿易關係的影響。



而不單止日本經濟出現衰退信號，歐洲的一系列經濟指標同樣不濟，不論是通脹連續出現9個月下跌並跟歐洲央行2%通脹目標愈行愈遠，加上意大利政局又混亂，辭去了只擔任14個月的總理一職。消息難免令市場進一步推測歐洲央行9月份議息會需要進一步減息機會高達100%，甚至需要減息20點子並再次開展寬鬆的貨幣政策。技術上，歐元兌美元短線在1.1066出現支持，預期關鍵阻力區仍在1.1250至1.1280。投資者若想沽空歐元，仍建議待歐元先反彈至1.1250至1.1280才開淡倉，升穿1.1330止蝕。



英鎊方面則出現難得一見的好消息，德國總理默克爾日前表示，在北愛爾蘭邊界問題上可能有討論空間，令市場一度出現憧憬，提升樂觀情緒，英鎊兌美元短線升超過一百點子。目前仍在高位整固，反映短線有進一步反彈動力，只要守住1.2060水平，中線目標1.2380。



截至上周的芝加哥商品交易所的持倉中，今年升幅強勁的黃金好倉就減少了2,455手，乃近5周以來首次出現減持，引證筆者早前指在1,520至1,550美元乃一個自2011年至2013年整固的重大阻力區，加上金價今年自1,260美元升至1,534美元、波幅超過270美元，再追買的空間不多。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。