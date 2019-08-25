御峰理財：投資之前宜多自行分析

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，經濟學101說，哪裡有需要，哪裡便有供應。在投資領域不乏末日博士，皆因末日論受市場歡迎。不信的話，登上香港圖書館網站，搜尋哈利．鄧特二世(Harry S. Dent, Jr.)的著作。鄧特由2009年便高呼更大一波的蕭條即將來襲，然後又在2017年大喊史上最嚴重的大衰退將在年底爆發。雖然鄧特的預言落空，但無礙其著作放在書店當眼處。



筆者有位朋友，去年在網上社交媒體追隨一名末日博士，後者稱恒指會跌至四位數，又說香港樓價最多跌七成云云。結果如何，心照不宣。又或，如有不報，時辰未到吧。未知「口水put」是否已橫行天下，蔚然成風。最近有股票策略師表示，要是香港政局衝突繼續升級，恒指最壞情況下或跌至16,800點水平。以發表時的恒指計算，即跌九千點。



投資分析儘管觀點大可南轅北轍，但一切分析必須大膽假設，小心求證，而不是以嘩眾取寵的言論吸引市場注意。舉例說，假設示威影響恒生指數，那麼我們便要嘗試評估示威對50間恒生指數成分股公司的影響，再估算各間公司的估值是否過高。另外，香港是外向型經濟體系，市場氣氛更受貿易戰影響，使整個評估過程更為複雜。



最近兩年期和10年期國債孳息曲線出現倒掛，縱然市場視倒掛為經濟將進入衰退的警號，但平均而言，倒轉的孳息曲線分別先於美國股市見頂13個月，期間平均回報達21.8%。當然，市場沒有必勝的策略，即使孳息曲線預測能力不錯，也未能提醒投資者避開八七年股災。所以，投資之前宜多自行分析。現時財經資訊氾濫，質素參差，要好好過濾。



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