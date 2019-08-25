潘梓生：原油價格有力向上

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，近日商品市場聚焦於聯儲局加息步伐之上，油價在月初曾因貿易戰擔憂急跌，但及後快速回升，近期處於54至57美元之間窄幅波動。美國及伊朗的關係雖然持續緊張，但不論直布羅陀釋放被扣押的伊朗船隻，抑或伊朗再度威脅封鎖霍爾木茲海峽，都未有對油價造成太大影響，因此除非伊朗有實質行動，否則油價對於地緣政治因素已大致消化。



不過，近期美國原油庫存下跌幅度較市場預期快，加上油價事隔一年後再度出現逆價差，反映美國原油市場需求仍然相對理想。上一次紐油原油出現逆價差的時間是2018年年初，當時油價處於約60美元，其後油價短時間內上升至66美元，展開了長時間的升浪。



現時油價受阻於4月下旬見頂後延伸的下降軌之下，暫時仍未能成功突破並展開升浪。短期內預料油價將於54至56美元窄幅波動，投資者可考慮待油價於55美元之下買入期油，並先以57美元作獲利目標。若及後油價能夠突破58美元，即代表油價已成功突破4月延伸的下降軌，屆時油價將有望挑戰61美元的近半年高位。



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