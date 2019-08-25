鄺紫珊：市況多變　尋寶可以揀...

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，由於市場擔心未來經濟衰退風險仍高，變數仍多，建議可以行業或個股的基本因素為重心，以「選股不選市」的策略，可考慮逢低時加注具長期增長潛力大、盈利收益表現良好的美國軟體科技公司。



美國大張旗鼓將華為列入企業黑名單，顯見中美兩國勝出的關鍵點是在於科技而不單純是貿易，這凸顯貿易戰的本質不只是關稅，而是科技戰，甚至是科技霸權的擴張，是次衝擊影響全球金融市場，也很大機會徹底讓行業的結構鏈改變，開啟新的行業時代。



人工智能及流動通訊技術發展肯定是中美雙方角力的焦點。若以雙方技術比併，尤其是人工智能方面，由於美國科技公司具有長期創新的雄厚實力，中短期讓中國取代的機會不大。



美國及全球經濟最大的增長推動力就是數碼轉型。透過數碼轉型，企業將以新數碼科技來改善企業營運、降低成本，甚至改善及加強與客戶關係，從而讓企業得以在全球市場維持及提升競爭力，就算面對經濟可能出現的下行風險，對企業而言，也是值得投資的領域，故預期數碼轉型這個主題仍將是今年及未來值得投資的範疇。



近年來，數碼轉型已陸續在零售、運輸物流、教育、醫療、媒體行業及金融服務行業營運，故建議在投資上可注視在科技行業中增長力較強勁的領域，如軟體與服務、網路及半導體等。



不過，投資者要注意，市場會受中美貿易緊張局勢影響，短期內波動將加劇及持續，投資者須持續觀察形勢發展，及了解潛在風險。貿易談判的拉鋸可能會延續多一年至兩年，故投資者可將現時市場的波動視為尋找優質標的及挑選更具吸引力的股份，並把握適當增持目標股份的機會。



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