【星期一．炒啲乜】現金為王vs炒股唔炒市

中美貿易緊張局勢升溫，中國上周五(23日)宣布對750億美元美國貨分階段加徵5至10%關稅後，美國總統特朗普隨即反擊，公布將於本年10月1日起，將合共2,500億美元中國貨的25%現行關稅，上調至30%；原定9月1日實施、對3,000億美元中國貨加徵的10%關稅，則上調至15%。



受消息拖累，全球資產市場急劇受壓，投資者入市態度審慎。美股道指上周五更暴挫623點或2.37%，至25,628點；標指及納指齊瀉2至3%。



貿易戰外，市場仍然對全球經濟衰退風險感到憂慮，在市況多變的情況下，「現金為王(Cash is King)」及「炒股唔炒市」的策略似乎較為保險，不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，做好準備。



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