劉怡翔：社會紛爭　香港經濟「屋漏兼逢連夜雨」

財經事務及庫務局局長劉怡翔於網址撰文，以「重塑秩序 重燃希望」為題指，政府最新公布的第二季本地生產總值，經季節性調整後按季計算實際上呈現0.3%的負增長，最新失業率升至2.9%，反映香港經濟正面對中美貿易摩擦、英國可能「硬脫歐」等外圍不利因素，以及本地社會紛爭的困擾，增長越見乏力。



他又指，近期多間投資大行或銀行，不約而同認為香港經濟瀕臨衰退，並全方位看淡樓市、股市及經濟，並預警經濟會面臨進一步下行的挑戰。



劉認為，宏觀環境無從改變，但本地社會紛爭，則令到香港「屋漏兼逢連夜雨」，希望可以儘快平息。若然香港的社會、經濟、民生建設持續受到破壞，令到國際投資者對香港失去信心，會對香港構成長遠傷害，期盼各方放下成見，回歸理性，一起攜手應付下滑的經濟前景。



另外，他表示，上周四(22日)與證券界高層見面，雙方就經營環境、各自面對的困難和解決當前的社會困局分享交流，而未來政府亦會安排一系列的圓桌會議，與金融業其他界別代表見面，聆聽他們的意見。



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