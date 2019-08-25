樓價UPDATES：細價居屋做價受壓

樓市氣氛回軟，過往承接力不俗的細價二手居屋，做價亦受影響。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●淺水灣BELGRAVIA高層A室，實用面積1,875方呎，為三房包括套房及連工人套間隔設計，外望海景，日前以12萬元租出，實用呎租約64元。屋苑現時有6個租盤提供，意向月租由12萬元起。



●鰂魚涌太古城華山閣低層H室三房戶，座向西北，實用面積689方呎，業主以2.85萬元放租約兩個月，近日以2.65萬元租出，實用呎租38.5元。



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九龍區



●長沙灣海柏匯中高層B室，實用面積205方呎，以開放式設計，座向東北方，外望開揚市景，剛以1.25萬元租出，實用呎租61元。若以業主於2016年6月購入價347萬元計算，回報率約4.3厘。



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新界區



●屯門居屋兆康苑S座中層7室，實用面積467方呎，屬兩房間隔。業主6月中放盤，自由市場叫價550萬元，期間見市況逆轉，降價至500萬元，近日有實客即場議價，最終進一步減至471萬元沽出，為同類單位近期新低，實用呎價10,086元。



●粉嶺花都廣場3座中層D室，實用面積370方呎，以兩房間隔，望內園景。單位原開價560萬元，放盤3星期，減價20萬元，獲區內上車人士以540萬元承接，實用呎價14,595元。據了解，原業主於2016年8月入市，當時作價398萬元，3年升值約36%。

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