貿戰激化：中美「反枱」　港股料試年內低位

獨立股評人麥嘉嘉表示，繼中國突宣布向750億美元美國貨加徵關稅作反制後，美國對中國貨品關稅再進一步上調，反映中美貿易談判有破裂迹象。受累負面消息影響，料恒生指數周一(26日)將下試年內低位(24,896點)。



她對港股後市看法仍非常謹慎，指目前恒生指數預期市盈率為10.4倍，較過去7年平均水平11.3倍低，惟與金融海嘯2008年市盈率約8倍低位，仍有一段距離。由於環球經濟可能出現衰退，以及人民幣貶值拖累企業盈利等負面因素，未完全反映於現價中，恒指中期走勢仍將反覆向下，見底實言知尚早。



她續說，中美貿易戰再度升溫，對中港經濟影響十分負面。從宏觀上，近期全球各國央行加入寬鬆貨幣潮，以應對環球經濟衰退風險。根據美國全國商業經濟協會的調查報告顯示，38%經濟學家認為，衰退會出現在2020年；34%經濟學家認為，會在2021年出現。美國目前的貿易政策一定會損害美國乃至世界經濟，環球經濟衰退風險正逐步增加，而各國央行應對金融危機的措施普遍為減息。



事實上，香港早前公布修訂後的次季本地生產總值(GDP)按年僅增長0.5%，在中美貿易戰惡化影響，連同本地政治事件下，全年GDP仍有機會踏進收縮區間。



至於中國經濟增長全年仍以「保六」為重大目標，預料中國人民銀行早前推出改革貸款市場報價利率(LPR)機制後，短期將再推出更多寬鬆貨幣政策，支持國內內需政策亦將陸續出台。



受中美貿易戰惡化影響，預期航運、物流、港口及航空股仍首當其衝。此外，華為相關股份，包括手機概念股反彈浪將暫時告一段落。另外，中美貿易摩擦升溫，人民幣或會因而轉弱，對人民幣走勢敏感的中資航空股、內房股均會受到拖累。經濟周期敏感的行業，如濠賭股，走勢亦反覆偏弱。



相反，由於投資者避險情緒升溫，資金將流入避險資產，包括黃金、日圓，預料受金價上升刺激，黃金相關股份將逆市做好。



此外，內地未來將力谷內需以支持經濟的增長，內需相關股如食品、飲料、物業管理、醫藥股等，有機會吸引資金流入避險，投資者不妨趁大市調整分段收集。

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