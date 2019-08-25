邊句真？特朗普又否認自己「被選中」對付中國

中國古語有云「君無戲言」，作為一國之君，必然要謹言慎行，因為一舉一動皆會觸動社會，惟美國總統特朗普又完美示範了口不擇言，怎叫人信服？



事緣他在上周三(21日)公開向媒體聲稱，他發動中美貿易戰是因「我被(神)選中(the chosen one)。」此言一出，隨即惹起宗教人士議論。



之後有報道指，特朗普在上周五(23日)於美國華盛頓面對記者提問時，面露不悅地說：「你們清楚了解我是甚麼意思，那是個嘲弄、是個玩笑。」



隨後他再在周六(24日)親自於社交媒體Twitter帳戶留言，說：「在兩天前的新聞發布會上，當我抬頭仰望天空、並開玩笑地說『我是被選中的人』時，提到與中國進行貿易，我幾乎沒有意識到媒體會聲稱我有一個『彌賽亞情結』。他們知道我在開玩笑、諷刺，只是輕鬆一下。當我向上看時，我微笑着，許多記者也在微笑。他們知道真相......然而，當我看到報道時，假新聞媒體將其視為嚴肅新聞，說我覺得自己是彌賽亞。別信這些！」

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。