英美貿易結盟在即？特朗普讚與約翰遜共進美好早餐

美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「今天(25日)早上與英國首相約翰遜一起享用美味的早餐。」



他較早前亦留言，說：「在我到達法國之前，假新聞及令人作嘔的消息說，我與七大工業國(G7)的其他6個國家關係非常緊張，這兩天的會議將是一場災難。該類的新聞就像他們試圖逼使經濟衰退一樣，他們試圖『將』美國帶入糟糕的經濟時期，愈差愈好，試圖令任何使我的選舉更難獲勝的事情發生」。



他反駁說：「我們正舉行非常好的會議，領導人相處得很好，我們的國家在經濟上也做得很好。這是世界的話題！那些媒體知道有關G7的虛假和不準確報道，但對他們毫無幫助！我現在就離開與英國首相約翰遜一起吃早餐。」



事實上，早前已有報道指，英美正準備全面臨時貿易協議，並有意在11月1日生效，目的是讓英國能在10月31日「硬脫歐」。

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