約翰遜諷圖斯克：你先係「無協議先生」

外國媒體報道，英國首相約翰遜前往法國參加七國集團(G7)峰會前警告歐盟理事會主席圖斯克，稱除非他同意修改英國脫歐協議，否則圖斯克將被稱為「無協議先生」(Mr.No Deal)而名留青史。



約翰遜是在回應圖斯克稍早前發文。圖斯克指他將與首相約翰遜會面，希望他不會喜歡以「無協議先生」名留青史。



圖斯克又指，歐盟準備好聆聽包括愛爾蘭在內所有成員國可以接受的可行、務實想法，假如英國政府準備好把它們放上談判桌。



英國脫歐困局在於約翰遜想要歐盟刪除脫歐協議中的「愛爾蘭邊境保障措施」(backstop)，但歐盟當局已多次拒絕其要求。



這項措施是為了避免英國脫歐後，雙方無法協商達成一份關於北愛爾蘭地區貿易的更好方案的情況下，英國北愛爾蘭與鄰國愛爾蘭之間出現硬邊界。

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