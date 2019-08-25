貿戰激化：神準美股大好友也憂慮　股市跌更多

外國傳媒報道，在美國總統特朗普宣布中美貿易戰升級後，「神準」美股大好友、自2009年以來不斷估中道指走勢、2015年8月及2016年初大跌市仍處變不驚、直至今年仍堅信「牛市」的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)表示，如果中美局面再僵持下去，股市將有更多下跌空間。



他指出，正面的貿易消息會提振投資者信心，但目前卻處於停滯不前的局面，使俗稱「恐慌指數」的VIX指數上周五(23日)單日急飆近20%，並升至接近20的長期平均值，意味市場已偏向恐慌。



他說：「根據往績，若股市面對不明朗因素，VIX指數是可以升至30到35水平，反映市場對沖活動持續，但亦未必會升至該水平。」他認為，若中美能達成貿易協議，股市會再升10至15%，惟一旦情況相反，是值得擔心的。不過，他強調自己仍是傾向樂觀。



回顧西格爾的預測往績確實令人讚嘆，例如當道指仍處於15,000至16,000點水平時，他是首位分析員預言道指會升上2萬點，之後在總統特朗普減稅獲批後，就預言道指會升上25,000點水平，去年9月則預言股市短期內要調整，2019年將是艱難的一年。他早於今年4月底預計，標指最叻也只會升至3,000點左右，呼籲投資者別再期望有大升市。

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