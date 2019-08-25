貿戰激化：港股熊市最後一插　恐22000點才見底

晉裕投資研究部董事總經理林偉雄坦言，中美貿易緊張氣氛早前才稍告緩和，令恒指重越26,000點關，惟上周五(23日)雙方卻突然宣布互相調高關稅，確令不少基金「中伏」，相信周一(26日)開市會有不少基金爭相沽貨，先行止蝕離場。



他又說，今次中、美的舉動可以用「反枱」來形容，根據香港主要藍籌美國預託證券(ADR)及恒指期貨上周五晚間時段表現，相信港股周一會低開逾600點，後市或有機會下試去年10月低位24,540點，但這並非很強的支持，一旦跌穿，料多下跌1,000點，下試23,500點水平。



不過，他認為，恒指的熊市「最後一插」可能要跌至22,000點才有望見底，此水平港股市帳率將跌至1倍的歷史低位。根據過去經驗，僅1998年8月亞洲金融風暴，以及2016年2月內地股災和石油價格急挫引發新興市場危機，港股市帳率才試過跌至接近1倍水平。



他估計，周一港股會全面下跌，貿戰敏感股如手機設備股、5G及華為概念股，將首當其衝捱沽，另中國上調美國汽車關稅，不排除特朗普稍後或作出相應行動，相信汽車股也是重災區。此外，自加徵關稅消息公布後，人民幣匯價亦急挫，人民幣概念股料亦無運行。他建議投資者短期宜以輕倉及觀望為主，但進取的投資者則可透過沽空及恒指反向交易所買賣基金(ETF)作部署。



至於特朗普勒令美國企業研究中國以外生產基地，作替代及撤出中國，他直言此是「癡人說夢」，現時中國營業額佔了不少美企很大比重，若要它們撤出中國，無疑是要求它們「壯士斷臂」，對整體物流及盈利將有很大影響，認為特朗普此番言論是不設實際。

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