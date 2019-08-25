英央行卡尼：美元體系「不可持續」　需被取代

英國央行行長卡尼(Mark Carney)表示，世界依賴美元的體系「不可持續」，並呼籲國際貨幣基金組織(IMF)主導全新的貨幣系統來取而代之。



卡尼認為，美國僅佔全球貿易的10%和全球GDP的15%，但美元卻仍佔全球貿易結算的一半，以及全球證券發行的三分之二。但因如此，美元在全球金融體系中的主導地位增加了流動性陷阱的風險，使許多國家面臨美國經濟波動帶來的破壞性溢出效應。



他表示，從長期來看IMF可以通過建立一個多極系統來「改變遊戲規則」，以保護新興市場免於遭受災難性的美元資本外流，減少其囤積美元的需求。



卡尼即將卸任英國央行行長，加上他曾擔任加拿大央行行長，他被認為是國際貨幣基金組織下任總裁候選人之一。他的此番言論也被視作其試圖衝擊IMF下任總裁一職，但未能獲得歐洲各國政府的支持。

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