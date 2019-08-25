貿戰激化：穆迪警告距離衰退已非常接近

外國傳媒報道，評級機構穆迪首席經濟學家Mark Zandi警告，中國(上周五)的報復顯然表明，中美雙方在談判達成協議方面沒有取得進展，美國總統特朗普更提高了賭注。在雙方無上限地互相攻擊下，經濟衰退的可能性升得更高，並已經非常接近了。根據金融投入(如信貸息差、股票波動等)的經濟衰退機率指標顯示，未來12個月美國衰退機會達45%。



他認為，目前企業已如履薄冰，如果特朗普再施壓，將陷入難以復原的困境，會開始減少開支和裁員，屆時就是經濟衰退，更何況製造業已陷入衰退。



事實上，主要反映私人企業的美國Markit製造業採購經理指數(PMI)8月跌至49.9，為2009年金融海嘯以來，首度跌破50的盛衰分界線。



回看Zandi早於8月中已警告，特朗普對中國發動貿易戰是「大錯特錯」，會對美國經濟造成沉重代價！他當時說：「已經開始見到諸如製造業、運輸業等受到擾亂，只要狀況惡化，其他營商範疇也會受害，繼而令失業率上升，進入衰退。」



他舉例指，去年美國每月平均職位增長近22.5萬個，最近3至6個月已大降至14萬個左右。一旦低於10萬個，失業率就會上升。換言之，美國經濟正處於「臨界點」。

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