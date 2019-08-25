孖妹S檔案：芬佬派貼士　亂市炒番轉

面對內憂外患，中港股市疲弱，散戶寢食難安。孖妹就諗起股神巴菲特金句「在別人恐懼時貪婪」，思索緊依家係咪入市好時機。而孖妹覺得目前喺金融界最信任嘅人，就係基金經理，因為佢哋掌管大孖沙嘅資金，照計都唔會打無把握嘅仗，所以就厚住面皮搵佢哋套料先。



陳：駿隆集團常務董事 陳銳隆

溫：中投傲揚基金經理 溫鋼城

諸：華夏基金（香港）ETF業務主管 諸人進

王：星展銀行財資市場部董事總經理 王良享



●中港股：年內料大幅波動



陳：屋漏兼逢連夜雨，中港股市下半年都會好艱辛，預計會有好大波動，所以高風險承受能力嘅投資者先好分段入市。港股面對經濟環境轉差、社會內部問題及中美貿易戰，未來下行風險大。



諸：無錯！社會內部問題未知會點解決，所以我唔建議投資者追入港股，且切忌做反向，風險太高。



溫：我估計港股仍有下行壓力，恒指年內會喺23,000至27,500點區間上落。要等到2020年年尾或2021年年初先會見底。而想確認港股觸底回升，就要密切留意以下三個迹象，包括資金淨流入，美元兌港元匯價觸及7.75強方兌換保證，以及香港銀行同業拆息(Hibor)處於低水平。



王：我覺得港股短期升幅有限，要等到11月，預期中美貿易談判有突破，恒指先可以衝上28,000點。屆時美國總統特朗普要為明年一月嘅總統大選初選造勢，應該會同中國達成部分協議喇。



Kitty：但比較中、港股市前景，你睇好邊個市場多啲？



王：A股！



溫：認同。喺中美貿易戰陰霾下，A股表現算係交到功課，我預計滬綜指年內會徘徊2,600至3,200點水平。



陳：但受中美貿易戰影響，且A股市場一向散戶佔比高，受羊群心理影響入市意欲，A股亦會持續波動，上升空間唔大。不過，我預計中國會繼續推刺激經濟措施，而中國國內生產總值增長將能企穩6.2%樓上。



●收息股：領展置富博得過

諸：如果真係要我買港股，香港地產股都係唔錯嘅選擇，夠高息。雖然香港樓市短期內會受到衝擊，但因剛性需求大，長線仍有上升動力。



Kitty：一向受散戶追捧嘅「大笨象」滙豐控股（00005）息率高近7厘，會唔會仲筍？



彩兒：但要小心滙控身為英資銀行，會面對今年十月英國脫歐死線嘅不明朗影響。



溫：我建議等滙控股息升至8厘追入。另投資者可吼領展房產基金（00823）、置富產業信託（00778）及陽光房地產基金（00435），其股息分別升至逾5至6厘時追入。



王：可以睇實領展股價，一旦觸及90元就值博。因香港經濟無論點壞，屋邨商舖生意都唔會太差，預計其租金收入也相對穩定。



●公用股：煤氣中電可長揸

彩兒：香港中華煤氣(00003)公布，截至今年6月30日止之六個月，溢利按年跌18.79%。公司解釋，係上半年香港經濟增長放緩，餐飲業煤氣銷售按年下跌所致。



溫：呢排係幾痛苦，連公用股都跌，但我中長線對公用股仍抱有期望。中華煤氣、中電控股(00002)及電能實業(00006)過去多年，經歷過好多風浪，但每次都雨過天青，股價再創新高，所以我相信未來五年內，佢哋嘅股價又會再破頂。建議投資者吼佢跌至今年低位追入，用月供方式作長線投資。



王：我都睇好煤氣，認為長線值得持有。因公司一直保持良好企業管治，另其大力拓展新能源業務，有望成為未來業務增長點。



●消費股：維他奶睇高一線



陳：大家自小就養成儲錢習慣，而市道唔好就更加會減少消費。所以，是次財政司司長陳茂波宣布推出涉資191億元嘅紓困措施，預計都唔可能全數轉化成消費力。



彩兒：但幾慳都要食飯，主打民生消費嘅零售商或食肆會唔會好啲？我見大家樂集團（00341）及太興集團（06811）旗下嘅餐廳長時間都大排長龍。



溫：未必，近月社會運動亦影響佢哋嘅生意。再者，太興由上市至今股價一路尋底，目前股價距離招股價都折讓成半。但我對青島啤酒股份（00168，600600.SH）、華潤啤酒（00291）、維他奶國際（00345）及日清食品集團（01475）看高一線。經濟難捱，就食多兩包即食麵頂肚。另外，中國人唔係好鍾意飲牛奶，豆奶就OK，所以維他奶喺內地好暢銷，預計其業務增長快速。



王：內地大規模減稅降費，今年四月一日先生效嘅增值稅新政，對內需有支持。我睇好高端消費品，包括青島啤酒、貴州茅台（600519.SH）及五糧液（000858.SZ）等。



●A股ETF：華夏滬深受熱捧

彩兒：過往A股ETF南方A50（02822）及安碩A50（02823）都係吸資力較強，點解其成交量會被華夏滬深三百（03188）超越？



Kitty：係囉！前兩者追蹤嘅股份少啲，集中喺市值大嘅A股，而該類股份多數跟貼大市，受消息帶動炒上，咁爆升機會唔係大啲咩？



諸：今時唔同往日，華夏滬深三百仲Hit！其每日成交額普遍超過十億港元，如果個市chok啲，更上過二十幾億港元。因為其追蹤嘅滬深300指數股份分散，數量多啲，同MSCI及富時羅素納入A股嘅股份相關度更大，所以更受外資歡迎。再者，市場未有其相關期貨，所以證明其買家賣家係真正嘅投資者，而唔係為咗套利嘅投機者。另其追蹤多個高增長板塊，包括消費、IT、醫療及保險等，故有更高投資價值。



目前八成追入華夏滬深三百嘅資金都係嚟自中港以外，例如南韓、台灣、泰國、歐洲、日本及澳洲等，而美國更係滬深三百嘅天下，無咩美國人留意A50。而華夏滬深三百嘅長線投資者主要包括外資保險公司、養老金及主權基金；中線投資者則包括外資多元資產基金、環球股票對沖基金及銀行自營交易，即銀行利用自有資金喺資本市場進行交易。

Kitty：本地機構或零售投資者對華夏滬深三百仲係好陌生？



諸：本地機構投資者過往一直愛以主動型投資，惟近年都多咗機構參與被動型投資，例如ETF（交易所買賣基金），當中包括香港私人銀行。至於零售投資者層面，因輪商未有出相關衍生產品，所以未算普及。



Kitty：依家啱唔啱買華夏滬深三百？



諸：啱！雖然上年其市盈率曾跌至10至11倍，但目前逾14倍都算喺低水平。再者，可長揸當儲錢。而跟大孖沙搵食，風險亦低啲。一般養老金、主權基金及保險公司嘅投資回報目標最起碼係跑贏大市，所以佢哋好少會揸All-cash，仍會嚴選投資產品。



A股年內表現唔差，升逾兩成，只要最尾呢幾個月能維持表現，已經跑贏唔少亞洲股市。儘管目前中美兩國仍喺拉鋸狀態，但我有信心九月談判會出現轉機，因為美國面對長短債倒掛及美國總統大選將至等壓力，總統特朗普都要讓步。所以，預計A股前景更明朗，受更多資金追捧。



Kitty：你經常接觸外資，佢哋對中美貿易戰發展係咪一樣咁樂觀？



諸：佢哋都非常認同美國經濟開始差緊（in a difficult time），而美股都係靠回購股份撐住，高處不勝寒，所以早就低配美股。



彩兒：竟然敢棄美股，投A股，同特朗普對着幹？

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