貿戰激化：聯儲前副主席憂全球重演1970年代石油危機

外國傳媒報道，於1994至1996年出任美國聯儲局副主席的Alan Blinder警告，美國總統特朗普與中國打貿易戰，很有可能引發石油供應恐慌，情況猶如1973至1974年石油輸出國組織(OPEC)實施原油禁運後，美國經濟陷入「滯脹」(即通脹高於經濟增長)一樣。



他說：「目前的情況是會引發滯脹恐慌，希望是小型的。」回看1970年代的「石油危機」，當時油價勁飆4倍，結果造成經濟增長放緩及高通脹，某些現象是當時的央行官員前所未見，聯儲局一開始不知道怎樣應對。



Blinder指出，央行是不能完美應對通脹或滯脹，供應恐慌是會擾亂經濟效率。他又表示，不確定1970年代的石油危機能否完美地比喻目前的貿易戰，其中一個不同的地方是，當年美國沒有自製敵人！



因此，他認為，目前聯儲局很難衡量怎樣應對特朗普的行為，「現時趨勢似乎是壞的。如果沒有特朗普對國際貿易的擾亂，目前經濟應朝着非常順暢的方向航行，但特朗普有能力把它摧毀，同時顯示沒有判斷力或智慧。」



他又憂慮特朗普命令美國企業撤出中國，「這真的會扼殺投資...」

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