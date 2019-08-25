向世界錢進：呢個移民首選地　投資390萬就得

美國一直都是不少人眼中的福地，更是淘金夢的發源地。而且，美國人口超過3億，就業機會相對較多，而各大著名大學學府，如哈佛、史丹福、普林斯頓、麻省理工及加州大學等林立。所以，近年來不少家長都選擇送子女往美國讀書，部分學生畢業後更選擇落地生根，故美國早已成為不少人眼中的移民地首選。



●斥390萬起 創造就業

景鴻環球集團董事長關景鴻表示，現時移民美國的方式主要透過就業投資，即所謂EB類僱傭就業投資，包括EB-1——傑出人士；EB-2——專業人士；EB-3——技術勞工、專業或其他勞工；EB-4——特殊移民者，如宗教人士，以及EB-5——投資移民等。



他指出，綜觀各類別，EB-5所要求的資格限制最少，而且申請資格較容易達到，故大多人都是透過此方式成功取得美國國籍。EB-5並不要求申請人具備任何工作或商業背景，對其教育程度或英語程度亦沒有要求。此類別只要求申請人在美國投資及創造就業，並刺激當地經濟。



申請人可選擇在美國任何地方投資100萬美元（約780萬港元），並為合資格的美國工人提供至少10個就業職位（不包括投資者及其配偶和子女）；或在EB-5區域中心投資已獲得美國公民和移民服務局核准的投資項目，如住宅、商業辦公室大樓和度假村等，過程中投資者毋須直接經營，而投資額僅50萬美元（約390萬港元）或以上，並同樣創造10個就業職位就可。



●持綠卡入籍有條件

申請人其後可選擇在美國任何州份生活，其配偶及21歲以下的未婚子女都可獲得綠卡，即美國永久居民資格，並享有一般美國公民的權利及福利。而綠卡持有人若想入籍，則需在五年內居住兩年半，即每年最少有半年時間留在美國。



另外，投資者亦可選擇自行提出新項目，惟需得到當局的批准。關景鴻續指，過往曾有客戶選擇開設外賣店亦獲得批准，而且更能將生意風險掌握在自己手中。不過，就要有心理準備，需付出更多時間於當地打理生意。而且，美國採取先投資後審批的方式，因此投資者要承受的風險亦相當高，需有心理準備資金未必能全數收回。



●今年內門檻將提升

他並提醒，美國早在七月時宣布，將會在今年11月21日變更EB-5的條例，屆時所要求的投資金額將會增加，由100萬美元提升至180萬美元，EB-5區域中心投資就由50萬美元升至100萬美元，故投資者若有意透過此方式移民就要盡快趕上尾班車。此外，他亦指由於美國採用屬地主義，故會對其公民進行全球徵稅，所以投資者移民時需作仔細考慮。



●80後港男赴美升學定居

早在九十年代，香港已掀起移民潮，而80後的唐嘉良（Carlos）亦不例外，並在90年隨家人移民到美國。因Carlos的舅父及姨媽早在美國讀書，並在當地落地生根，故其母親當時也以美國作為移民首選地。



他稱，當時自己移民到美國時剛好十八歲，達到進入大學的年紀，而美國與香港學制過往都緊密銜接，故未遇到任何適應上的困難。當地也會為公民提供免費教育至高中。畢業後，他選擇以軍人為職業，並一直從事至今。他透露，美國的政府工與香港一樣，猶如「鐵飯碗」，非常穩定。



而軍人的福利也不俗，尤以房屋津貼最為優厚，能夠依照當地生活水平提供相應的額度，甚至達人工的一倍。過往，他曾跟隨軍隊居住不同的州份，並指出各州有其個別特色及文化，例如加州以教育為名，當地由小學至大學的教育都做得相當出色。



另外，談及醫療制度，他說明美國現時要求每位市民購買醫療保險，價格由每月200至1,000美元（約1,560至7,800港元）不等，視乎各州份及個人選擇。此外，相信不少人都聽聞過美國有槍擊案問題，或惹自身安全憂慮，他指需視乎居住地區，出入時多加注意即可。



●克里夫蘭大宅售140萬

美國州份眾多，Carlos分享，自己曾居住在西部的加州、東部的華盛頓、中部的克里夫蘭，以及現時的波士頓，並指各地物價存在不少差距。以油價為例，加州的油價每公升4美元起跳，波士頓則由2.5美元起跳。



房屋方面，購買約2,000方呎的房屋，在克里夫蘭只需約18萬美元（約140萬港元），而華盛頓中心地帶及加州市中心需100萬美元（約780萬港元），波士頓則約80萬美元（約624萬港元），可見生活水平截然不同。他建議，有意移民當地者就需事前做足功課。



據Zillow數據顯示，美國房屋價值中位數去年升達7.7%，而今年美國整體樓價仍處於升軌，但漲幅可能較去年放緩。該公司預計今年美國樓價將漲6.4%。至於一些美國主要大城市樓價走勢，據標普美國20大主要城市房價指數，截至今年5月最新數字顯示，按年升幅放緩至2.39%，創2012年8月以來最低，並且是連續十四個月升幅收窄，但大致符合市場預期，而按月續升0.6%，符市場預期。

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