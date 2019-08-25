港股前瞻：貿戰惡化　恒指本周或失陷25000

中美貿易戰進一步惡化，勢拖累周一(26日)環球股市急挫，根據香港主要藍籌美國預託證券(ADR)表現，恒生指數周一或低開618點，見25,561點。有券商坦言，香港於內憂外患下，恒指本周或跌穿25,000點關，下試年內低位(24,896點)。



香港主要藍籌ADR全線下跌，其中，中國海洋石油(00883)及中國人壽(02628)ADR較香港收市分別下跌3.18%及3.71%；「股王」騰訊(00700)及「獅王」滙豐控股(00005)則分別較香港收市挫2.93%及2.11%。



信誠證券聯席董事張智威指出，中國上周五(23日)突然宣布對美國的反制措施，顯示其目的或希望將貿易戰拖延至明年美國總統大選後，圖阻美國總統特朗普連任。因此，他擔心中美就貿易問題的糾纏會一直拖至2020年。於環球經濟持續放緩下，香港的社會運動對本地經濟的影響亦愈來愈大，憂慮中、港股市也會同樣跌至2020年。至於熊市三期最後一輪跌浪，不但會跌穿去年24,540點低位，按0.618的黃金比率計算，量度跌幅起碼要跌至22,000至22,100點水平。



中民證券(香港)研究部董事黃偉豪亦說，恒指或有機會下試早前低位24,899點，此水平與年初低位24,896點僅相差3點，倘能守住，則未有扭轉今年以來港股的形態，惟一旦跌穿，則可能要下試24,540點。不過，雖然目前中美雙方仍是「你一拳、我一腳」，但不排除之後會有轉彎餘地，緩和一下局勢。現時投資者宜輕倉為主，要避開瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)等手機設備股。

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