樓價UPDATES：黃埔業主狂減近200萬　今年新低價沽

紅磡黃埔花園周末錄得1宗成交，在業主大幅減價下，單位以低價沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●紅磡黃埔花園周末錄得1宗成交，單位為11期8座高層B室，實用面積639方呎，為三房包括套房間隔，享內園景。單位6月底以1,250萬元放售，現大幅減價190萬元，以1,060萬元成交，實用呎價16,588元，創屋苑今年同類單位新低。原業主於2016年入市，見社會問題持續，樓市氣氛淡靜，才決定大幅減價沽貨。



●紅磡環海．東岸租務交投活躍，屋苑1C座低層F室一房戶，實用面積290方呎，以1.8萬元租出，實用呎租約62.1元。若以業主於2015年購入價計，回報率約4.5厘。



●長沙灣喜遇低層F室，實用面積299方呎，屬一房間隔，獲機場上班一族以1.4萬元零議價承租，實用呎租約46.8元。該單位為業主於2017年9月斥資約432.68萬元購得，按現水平計算，回報率約3.9厘。



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新界區



●東涌映灣園3座高層E室兩房戶，實用面積543方呎，以600萬元成交，實用呎價11,050元。原業主於2010年以221萬元入市，帳面現獲利379萬元。



●屯門瓏門2座高層C室，實用面積587方呎，屬三房設計，日前獲內地家長以2萬元承租，實用呎租為34.1元。該租客鍾情單位客廳及房間均座享開揚景觀，附設企理裝修，加上屋苑鄰近學校，方便小朋友上學，同時往返內地亦快捷便利，故決定承租。

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