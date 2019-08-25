同股不同權曠視科技申請來港上市　勢成首隻AI股

中國人工智能(AI)公司曠視科技已向聯交所遞交文件申請，以「同股不同權」架構在主板上市，可望成為香港首隻AI股！



之前市傳曠視計劃集資最多10億美元(約78億港元)。公司表示，希望藉上市讓公司更開放、更透明，並提高管治水平。是次集資所得將用於提升技術及增強研發能力；改善銷售及市場推廣計劃；在未來兩年實施全球拓展戰略；收購或戰略投資；一般企業用途。



招股文件顯示，曠視普通股分A、B類，前者一股10票，B類每股1票。公司3位均「30出頭」的創辦人印奇、唐文斌和楊沐，透過各自的基金合共持有約2,418萬股A類普通股，為目前已發行股份的16.83%。不過，他們所持的A股控制近67%投票權，其中主席印奇有32.67%。



至於阿里巴巴主席馬雲則透過螞蟻金服持有曠視15.08%股份，而阿里本身則另外持有14.33%。聯想集團(00992)和科威特政府也是股東。



印奇在招股書中刊登了一篇信函，提到公司的核心競爭力是深度學習，強化技術優勢比擴大業務規模重要，期望為各行各業的創建「大腦」。公司最近成立了有外部人士的人工智能道德委員會，並為員工制訂了道德行為準則，同時明確規定公司技術不得用於製造武器。

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