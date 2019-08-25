金山軟件續拓雲業務　料行業保持逾60%高增長

重磅手遊未能撐起金山軟件（03888）上半年遊戲業務表現，多間大行隨之唱淡公司已失去增長動力。不過，公司管理層接受東網專訪時稱，金山軟件從五年前已「All in Cloud」（全力押注雲業務），強調公司早已不是單靠遊戲業務驅動。



截至六月底止上半年，金山軟件收入按年升37.97%至36億元（人民幣．下同）。其中，雲服務收入按年勁增近一倍至17.57億元，成為公司最大收入來源。相反，網絡遊戲收入按年跌3.68%至11.69億元。



金山軟件首席財務官吳育強形容，公司三大核心業務中，雲服務與辦公軟件及服務屬「長跑」項目，雖然有別於遊戲業務的可即時為公司提供收入及盈利貢獻，但長遠爆發潛力十足。以雲服務來說，儘管公司現時在內地公有雲市佔率僅排第三、第四位，但其市場規模已是上百億美元。而公司近期亦在金融雲領域發力，並已取得建設銀行（00939）訂單。



市場關注內地雲市場劈價爭客的競爭愈趨激烈，在高投入的情況下雲業務毛利率亦處於偏低水平。公司首席執行官鄒濤坦言，雲業務至今尚未有盈利，亦難預計投放期仍需多長時間。



事實上，雲業務要實現盈利並不難，只要放棄增長，包括嚴控規模、軟硬件及人才等投入，其業務即可賺錢。然而，雲市場遠未飽和，相信未來兩至三年行業都能保持逾60%的高增長趨勢，「待開發的市場還很多，公司首先要抓住增長率，其次才通過改善業務結構等，提升其毛利率及經營利潤率。」



金山軟件與騰訊合作的手遊《劍網3》在六月上線，公司原預期至少可帶動遊戲收入增長30%。吳育強稱，該遊戲仍需進行優化，下半年遊戲業務收入及利潤無疑將較預期低。不過，目前該遊戲每月收入約1.5億元，料在第四季推出更新後，將可刺激其收入上升。

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