貿戰激化：特朗普相信G7及「盟友」會尊重貿戰

外國傳媒報道，美國總統特朗普周日(25日)表示，如果他想的話，可以宣布將中美貿易戰列入「國家緊急狀態」。



他說：「在很多方面是緊急的。我可以宣布進入國家緊急狀態，因我認為他們(中國)偷竊、取走，並竊取知識產權，每年由3,000億至5,000億美元，多年來已令我們損失近萬億美元。」不過，他亦表示，暫時未有計劃宣布進入國家緊急狀態。



他又說：「我們目前與中國的關係非常好，正在對話。我認為他們想達成協議的意願多於我，而我(美國)正從關稅中收取數以十億計的美元，並從未給予中國10美仙！因此，我們將會看到發生甚麼。」



至於七大工業國(G7)領導人及其他「盟友」會否給予他貿易戰的壓力？他說：「我認為他們尊重貿易戰，這需要發生。我們的國家正表現得相當好，但我們過去有很多可怕的貿易協議，我需要整理它們，中國是最需要整理的。」

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