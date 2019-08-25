【特稿】內房4200億債明年到期　再融資需求高

內地監管機構持續收緊房地產融資審批，評級機構穆迪指出，截至明年7月底止年度將有近540億美元（約4,212億港元）房地產相關債券到期償還或可售回，料其評級覆蓋的中國房地產商再融資需求依然高企，不但促使開發商未來減少買地，甚至要出售項目股權套現。



事實上，近月內地當局一再出招收緊房地產融資，銀保監先是針對信託公司進行窗口指導，即作口頭勸喻式監管，以規範為房企違規融資行為；發改委亦於七月中旬公布，房企未來發行境外債券只能用於置換未來一年內到期的中長期境外債務，房地產各個融資渠道都明顯處於政策收緊的狀態。



穆迪數據顯示，未來一年將約348億美元的境內債券及約191億美元的境外債券到期償還或可售回。穆迪企業融資部助理副總裁兼分析師楊昱穎預計，目前市場流動性本就疲弱，信託貸款風險大或規模細的內房將率先受壓。另外，因融資監管趨向嚴格，將對開發商的資金鏈造成壓力，並擴大內房之間的信用評級差異。



她續指，年初至今不少受評級的內房開發商繼續通過境內外債券市場融資，但是一些財務實力較弱的小型開發商融資渠道較窄，因此將面臨更高的再融資風險，監管收緊將加劇中國房地產開發商的信用狀況分化，估計融資渠道受限，亦促使房企以保住流動性及提早管理負債為首要任務，相信購買土地意願及預算均會降低，同時抑制土地及住宅銷售價格大漲的可能性。



據華泰證券統計，未來十二個月境內外到期債務合計超過880億美元，當中今年八月至十二月境內房地產債務到期量達2,106億元人民幣，特別是八月至十月份間到期金額較大；期內美元債到期金額總計70億美元。該行固定收益研究員張繼強表示，融資能力較差的房企未來推盤計劃非常重要，影響企業短期的現金回流狀況，預期會有更多房企加快銷售回款。



易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進亦估計，內房未來在債權融資方面會相對保守，對債務影響較小的股權融資活動或會增多。早前中國金茂（00817）及正榮地產（06158）就先後配股集資共20億港元。此外，不少房企也透過出售項目股權作套現融資，泰禾集團（000732.SZ）先后賣出10個項目套現逾百億元人民幣，綠城中國（03900）成都項目引入中交集團及四川省農業會展，央企華僑城集團年初至今售出7個項目的股權。

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