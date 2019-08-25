【上車盤大平賣】呢區跌至「4字頭」邊緣...

香港社會動盪持續，加上中美貿易戰激化，二手樓市成交繼續湧現減價潮，熱門「上車盤」最新「4字頭」有交易，為近月罕見。以下是周日(25日)部分減價盤總結，不妨參考一下：



【牛頭角「上車價」500萬】

牛頭角得寶花園錄本月首宗買賣，利嘉閣鮑允中表示，屋苑B座高層3室，實用面積282方呎，一房間隔，業主於今年5月放盤叫價560萬港元，6月減至530萬元，本月初進一步下調至510萬元，最後多減一口，以500萬元易手，累減10.7%，呎價17,730元。



上址享有維港煙花海景，對上有類似單位成交已是去年11月，當時同座高層2室以460萬元易手。



【沙田「上車價」492萬】

沙田市中心屋苑錄得半年來首宗跌穿500萬元成交，美聯陳國良表示，希爾頓中心A座高層4室，實用面積283方呎，享東南河景，租客於一周前搬出後，即以550萬港元放盤，最後兩度減價約58萬元，以492萬元獲承接，呎價17,385元。



業主長期身處內地，未能回港開門供睇樓，新買家在未有睇樓情況下買入單位。



另外，美聯黃錦瀚稱，沙田第一城1座低層B室，實用面積451方呎，三房間隔，成交價660萬港元，呎價14,634元。



本月中，同座一個高層B室，以760萬元易手，今次層數雖相差逾10層，但價格大幅低出100萬元。



【元朗「上車價」600萬】

中原潘健威表示，元朗采葉庭11座低層F室，實用面積509方呎，今年5月叫價680萬港元放盤，近日獲買家誠意洽購，爽快答應減價，以600萬元沽出，減幅約11.8%，呎價11,788元。



買家為年輕人，準備置業結婚，之前已看過同類單位，明白房屋供應始終供不應求，見近日樓價有回落，認為是置業良機，遂斥資入市。



原業主2010年2月以217萬元入市，持貨9年帳面獲利約383萬元，升幅約1.8倍。



【屯門「上車價」409萬】

祥益袁思賢表示，屯門居屋兆禧苑C座高層1室，實用面積363方呎，最初放盤叫價480萬元，連劈五口價共約71萬元，以409萬元已補價售出，減幅14.8%，呎價11,267元。原業主2016年以約265萬元買入單位，持貨3年帳面獲利約144萬元，升值約54.3%。



另外，中原地產兆康分行高級分行經理葉桂源表示，受大市影響，買家入市意欲下降，有見二手交投淡靜，屯門區不少業主叫價態度軟化，願將議價空間增加到5%至10%。



其中，兆康苑S座中層7室，實用面積467方呎，兩房間隔，業主於6月中放盤，自由市場叫價550萬港元，見市況逆轉，降價至500萬元，近日有實客即場議價，進一步減至471萬元沽出單位，實用呎價10,086元。



原業主於2016年4月以自由市場價285萬元買入單位，現轉手帳面獲利約186萬元，升值約65%。



葉指，買家為上車客，數個月前曾到兆康苑睇樓，同類型單位叫價至少530萬至550萬元，最近見樓價已下調至目標價位，遂重投市場覓盤，上址裝修企理，加上業主肯議價，所以快速拍板購入自用。



【天水圍「上車價」575萬】

天水圍嘉湖山莊呎價險守九千關，美聯萬振庭稱，屋苑景湖居14座低層A室，實用面積638方呎，三房套房間隔，業主最初底價約620萬港元，由於單位裝修較舊，加上準備移民，最後減至575萬元易手，呎價9,013元，呎價重返年初水平。



據了解，原業主1996年以約226萬元購入單位，持貨至23年，物業升值約349萬元或約1.5倍。



【粉嶺「上車價」540萬】

世紀21奇豐物業花都廣場分行經理邱巧明稱，新近促成粉嶺花都廣場3座中層D室成交，實用面積370方呎，兩房間隔，望內園景。單位原開價560萬港元，放盤3星期後減價20萬，獲區內上車客以540萬元承接，實用面積呎價14,595元。



據了解，原業主於2016年8月以398萬元購入，持貨至今轉售，帳面獲利142萬元或約36%。

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