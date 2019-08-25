財經評論：中美貿戰再升級　貨幣競貶火澆油

美國總統特朗普上周五(23日)再度將中美貿易戰升級，並號召美企停止中國業務，美國股市隨即大幅下跌，相信周一(26日)港股勢必受創。事到如今，中美矛盾明顯已不再是貿易戰，貨幣及金融戰也會愈演愈烈，全球不能幸免，投資者必須做好長期準備。



就在中美貿易戰升級之際，美日貿易談判則傳來進展。有報道指，雙方已達成貿易協議框架，日本同意大幅降低美國進口的牛豬肉關稅稅率，而美國則有意撤銷對部分日本汽車零件的關稅，協議最快9月下旬簽署，今年內生效。連同美國國會極大機會於9月初通過《美墨加協定》，再加上英國因脫歐而要靠攏美國、美韓去年亦已達成自由貿易協議，意味着美國陣營已陸續成形，明顯是針對中國而來。



環顧當前形勢，貨幣及金融戰勢將加劇！在特朗普把貿易戰升級後，離岸人民幣兌每美元上周五收報7.1315，以收市計創下歷史新低，盤中則低見7.1385，與8月初創下的7.14僅咫尺之遙，意味着反映官方意願的人民幣中間價，周一早上有機會低於上周五的7.0572，再創2008年初以來最低。



由於人民幣需貶值來抗衡美國關稅，周邊地區為保競爭力，貨幣貶值幅度將更大，國際貨幣基金組織(IMF)就此警告，全球一起擴大貨幣寬鬆政策，是「以鄰為壑」的行為，即大家都只為自身利益打算而損害他國，他國又會回擊，最後就成為貨幣戰藥引。令人憂慮的是，特朗普絕對有意圖火上加油，不但深化貿易戰，最近更每日炮轟聯儲局主席鮑威爾，言詞愈趨刻薄，非要美元貶值不可。



回看歷史，貨幣戰帶來的惡果不容小覷，史上最有名的貨幣貶值戰是發生在1930年代初，並引發「經濟大蕭條」，當時各國相繼放棄與黃金掛鈎的「金本位」，讓自身貨幣大幅貶值，最終在惡性通脹、經濟崩潰下引發二次世界大戰，一直到了1970年代初期，才確立美元為全球儲備貨幣地位。這就是為何全球金融監察機構都極力阻止貨幣戰重臨的主因。



值得留意的是，正當全球目光放在貿易戰、英國脫歐，甚至香港亂局之時，南亞最大經濟體印尼上周意外宣布減息，為兩個月內兩度下調利率；今年全球銀行業股價表現最差的「10大銀行」之中，亞洲「三哥」印度竟佔了7家，反映「雙印」形勢危急。若中美緊張局面再惡化，相信很快就有較大型經濟體倒下，動搖全球市場信心，再引發骨牌式崩潰，絕不容輕視。

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