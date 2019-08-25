或成香港首隻AI股！曠視連蝕3年半　究竟搞邊科？

可望成為香港股市首隻人工智能(AI)股的曠視科技，剛向聯交所遞交文件申請主板上市。繼2016至2018年連蝕3年後，曠視今年上半年虧損更按年擴大6.13倍，至52億元人民幣(下同)。



不過，撇除可轉換可贖回優先股公允值變動、計入損益金融資產公允值變動等項目後，公司今年上半年經調整後淨利潤有3,267.7萬元，數字相當於去年全年，按年扭虧為盈，期內研發開支按年上升逾99%至4.68億元。



收入方面，今年上半年按年增長約2.1倍至9.48億元，主要是服務系統集成商、政府、地產和學校等城市物聯網解決方案業務，收入按年增逾2.7倍至6.94億元。該業務2017年開始就為最大收入來源，今年上半年貢獻達73%，其毛利率為59%，但低過其餘兩項業務：「個人物聯網解決方案」和「供應鏈物聯網解決方案」。



所謂「個人物聯網解決方案」，具體而言，分別為個人設備和軟件即服務(SaaS)兩類，前者可再細分為計算攝影和設備解鎖，今年上半年收入按年增長3.67倍至8,270.7萬元，毛利率77.9%。



SaaS部分主要是人臉及人體識別的「Face ID」解決方案、以及「Face++」開放平台，讓第三方企業借助曠視的電腦視覺技術開發產品和服務。SaaS分部的毛利率今年上半年高達87.2%，收入按年增長75.5%至1.24億元，換言之，是公司第二大收入來源。



至於「供應鏈物聯網解決方案」則是做智慧零售和智慧物流，今年上半年收入按年增長51.21%至4,696.9萬元，毛利率62.8%。



現時曠視的戰略合作夥伴包括阿里巴巴、螞蟻金服、聯想集團(00992)3位股東，以及中國移動(00941)。

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