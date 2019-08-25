新股禁售期倡增透明度　招股書須列屆滿日或公告

現時不少新股都會引入基石投資者，並對這些投資者的持股設有如半年的禁售期限，惟招股書卻沒清楚列明屆滿日期。業界認為，在禁售期何時屆滿的披露上有改善空間，建議香港交易所（00388）可考慮要求公司在招股書列明禁售期屆滿的確實日期，又或在禁售期臨近屆滿前發出自願性公告提醒市場。



市場人士指出，現時新股對基石投資者的禁售期限制，一般只在招股書上刊列「自上市日期起六個月內」不能出售股份，但卻沒列明正式屆滿日期，市場一般只是靠推算。而臨近禁售期屆滿時，上市公司也不會發出公告。



「禁售期屆滿，對半新股－－尤其是新經濟股的短期股價表現非常關鍵，因禁售期一完結，禁售股解禁，隨時有大手沽貨套現情況，令股價受壓。好似早前小米集團（01810）上市半年的禁售期結束，加上多家大行唱淡，股價接連下跌。而且，禁售期屆滿日的計算即使相差一日，股價變化已有好大分別，投資者隨時逃不到生！」



投資者學會主席譚紹興表示，現時新股禁售期何時屆滿，招股書的確並不清晰。「曾收到不少小投資者的投訴，唔知（禁售期）邊日結束？尤其是遇上農曆年或長假期，更不知如何計算？就連一些外資基金，若不熟悉香港新股，都一樣不太清楚。」



他續指，過去雖然未試過因新股禁售期屆滿而出現市場大混亂，但禁售期屆滿相差一、兩日，對股價已很大影響；加上現時多了內地投資者投資港股，認為上市公司在禁售期何時屆滿的披露上有改善空間。「在美國，公司須在禁售期屆滿前發出通告，因為算是重大股價消息，建議香港可效法美國市場，又或者在招股文件清楚列明禁售期結束的日期。」



公共專業聯盟財經政策發言人甄文星指出，現時需憑「常識」去推算禁售期的屆滿日，「如公司在1月21日上市，6個月禁售期屆滿日就是7月20日，不計期間的長假期。」如要求上市公司須列明禁售期屆滿的日期，又或是要刊發自願性公告，這當然是好事，對公司及監管機構也沒有成本。其中，發公告的做法更好，因現時市場愈來愈波動，例如可在禁售期屆滿前七個交易日前發出公告，提醒市場。



卓佳商務部董事總經理鍾絳虹卻認為，未必需要發出公告。反而，若可列明禁售期屆滿的確實日期，又或者列明公眾假期、周六、日不計等，可能會更加清晰，以及讓市場可按同一標準去計算。



不過，有交易員就直言，由於現時市場有很多「貨」都未沽得出，所以就算因禁售期屆滿多了一批股份解凍，也不會對股價構成更大的壓力，「直接點兒說，就是禁售期完結，解禁股份也沽不出，股價已跌無可跌！」



禁售期是指新股上市時，公司引入的基石投資者會與上市公司達成禁售期協議，即是無論新股上市之後的表現如何，基石投資者在協議期內都不會在二手市場出售所持股份。



事實上，禁售期一方面可以為新股價格起護航作用，同時禁售期的長短亦能夠反映基石投資者對新股的信心程度。

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