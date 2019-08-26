羅尚沛：友邦長線仍值得看好

港股愈來愈難猜，上個星期三大利好把恒指托在26,000點之上，似是為期指服務多於令股民信服這些利好是真心利好。先說深圳「先行示範區」，沒有人民幣自由兌換的前提下，要取替香港也難以一步登天，故然港、深一河之隔，過往有競爭也有協同，看不到這個「先行示範區」有聯繫到香港邊緣化的必要。



深圳A股也不見得如沐春風，歸根究柢是過往深圳股市給人印象差，與上海股市之間的定位不清晰。今次「先行示範區」，更多的深圳人相信最終目標是深、港兩地樓價的融合，多於是金融和科創的領先。



人行終於改革利率形成機制，日後以貸款市場報價利率(LPR)作為貸款利率的標的，存款利率就是SHIBOR。市場解讀為變相減息，惟首次LPR報價只是回落了6個基點，與預期有重大偏差，減息刺激經濟又空歡喜一場，內銀更因息差收窄之慮而被泰山壓頂。



中國利率市場的特徵是亂、散、雜。過往架床疊屋推出了多款利率，早已難以適應，今次把LPR定性，希望可從一而終，才能達成利率市場化的遠景。



所謂的利好因素，並未配合到一個行情，恒指只能說是反覆上落，本周又要面對美國Jackson Hole會議後對美息的猜度。同時，期指結算前後市場又會不會忽然再度關注離岸人民幣，畢竟離岸人民幣價一度跌穿7.1算，此隱憂不得不防。



預測恒指在期指結算前，仍要在25,800至26,500點區間盤整，9月份的方向要視乎兩個因素，一是人民幣走勢，另一個是中美會不會如期於華盛頓會面，如果連會面時間地點也談不攏，恒指實在是有機會再跌穿25,800點。



說說中期業績，最亮麗的依然是友邦(01299)，盈利增1.32倍，中期股息增加14%，新業務價值增20%，創半年業績新高。按市場劃分，香港新業務價值9.45億美元，按年升19%；中國新業務價值7.02億美元，升26%；泰國及馬來西亞新業務價值升5%；新加坡新業務則跌3%。



之前中國准許友邦開設天津和石家莊辦事處，很多人說友邦中國業務一直存在，形式上開設辦事處幫助不大，無視了保險業行軍遣將時辦事處的功能。今次上半年業績初見成績，已有如此增長，可說就算中國繼續面對經濟下行壓力，也無阻其內地市場的擴張，長線仍然看好。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。