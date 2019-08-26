惠譽：內地經濟放緩　港銀行業首當其衝

內地經濟下行勢衝擊香港銀行業！國際評級機構惠譽發表報告直言，一旦中國經濟呈急速式放緩，依賴貿易的亞洲發達市場，其銀行業將面臨最大的信貸壓力，資產質素會受到考驗，加劇銀行業盈利能力方面的挑戰，更點名香港銀行業首當其衝。



惠譽的假設情景模擬了美國對3,000億美元中國貨加徵25%關稅的影響，認為勢導致中國經濟大幅放緩。企業在需求疲弱時，需要減輕資產負債表壓力，以及保持流動性，因此會大幅減少投資活動，這樣的投資衝擊會大幅加劇上述關稅影響。



該機構估計，按照有關假設，明年中國國內生產總值（GDP）增長將跌至3.4%的低水平，到2021年回升至4.2%，直指當內地經濟呈現上述明顯放緩，勢衝擊亞太區銀行業，中國內地以外的地區中，尤以香港銀行業受影響最為直接。



據惠譽數據，截至去年底，內地債權佔香港銀行業資產規模達三成，由於中港的金融關聯度愈見緊密，該機構已於去年五月，將香港銀行的經營環境評估由「A+/負面」下調至「A/穩定」。不過，當時香港金融管理局曾強硬反駁，指惠譽多個推論毫無根據。



除了香港外，惠譽現認為新加坡、南韓及台灣亦會因中國宏觀經濟下行而受衝擊，甚至出現連鎖反應，當中新加坡銀行受內地經濟放緩的直接影響亦較大。

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