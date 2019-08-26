摩通睇淡內銀業績　料城商行壞帳惡化

中資銀行將相繼公布中期業績，摩根大通預期，內地銀行中，大型銀行第二季盈利僅增4.4%，表現遜於股份制銀行的高單位數增幅。券商尤憂慮城商行的壞帳問題日趨嚴峻，會拖累整體銀行業資產質素，並寄望手續費收入可重拾增長動力。四大行之中，農業銀行（01288）盈利增幅可稍看高一線。



華泰金融（香港）展望內銀業績的報告指，受去年次季淨息差較高基數影響，預期今年同期整體內銀的撥備前利潤增速呈現放緩，淨利潤增長則可保持穩定，而部分資產質素較好的股份制銀行，盈利表現會勝過四大行。



受內地銀行間利率下行影響，該行認為，較依賴同業借貸的小型銀行，今年第二季淨息差表現會較為理想，但大型內銀的淨息差則會輕微收窄。事實上，已公布上半年業績的招商銀行（03968），淨息差便較首季收窄2點子。



摩根大通亦認同大型銀行的淨息差略有收縮，但預計股份制銀行及交通銀行（03328）可錄輕微改善。該行以加權平均值作估算，料六大內銀的次季盈利按年增加4.4%，主要受惠貸款增長、手續費回復增長，以及信貸成本穩定。然而，根據中國銀行保險監督管理委員會數據，大型銀行次季度的盈利按年增加7%，高於該行預期。



大型內銀一向以較佳的風險管理著稱，銀保監資料顯示，大型銀行次季度的不良貸款率，按季下跌6點子，惟城商行不良貸款率明顯惡化，按季大增42點子。摩通預期，銀行業的不良貸款生成率按季上升2點子，儘管銀行加大對不良貸款的核銷力度，但對城商行仍持較謹慎態度。



花旗亦認為，隨內地監管當局逐步鼓勵銀行將逾期60天以上的貸款，算入不良貸款，預料下半年內銀壞帳水平會進一步惡化，更明言內銀股的股價表現，將會受限於壞帳水平惡化及淨息差承壓。



該行並預期，內銀第二季撥備前營業利潤按年僅增長12.5%，遜於首季度的15.7%增幅，而受資本和融資政策規限，料大部分銀行的次季貸款增長會呈現放緩，尤其城商行的增速會出現大幅下跌。

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