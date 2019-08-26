周樂樂：各行各業加速汰弱留強

在央行利率改革與經濟刺激計划預期的影響下，過去一周A股震盪上漲。28個申萬一級行業中，27個上漲，1個下跌。其中，最強五大行業指數是電子、醫藥生物、家用電器、計算機、傳媒；最弱五大行業是有農林牧漁、有色金屬、銀行、鋼鐵、採掘。從數據來看，市場結構化行情仍明顯，成長性行業龍頭股主導行情。其中，成長性新興行業板塊相對較強，周期性傳統行業板塊相對弱，這與經濟周期性衰退投資周期有關。



市場消息來看，市場的炒作邏輯是寬鬆政策的預期。中國央行於8月20日宣布新的貸款市場報價利率(LPR)的形成機制。意味貸款利率「兩規合一軌」迎來實質性的進展。中國存在貸款基準利率與市場利率雙軌制，商業银行的貸款報價主要是參考貸款基準利率。儘管市場利率明顯下降，但貸款利率並沒有相應回落，導致實體經濟對融資成本下降的感受並不明顯。因此，人行最新的政策有利於減低實體資金利率成本，給市場發出降息的信號。



另外，環球來看，海外債券市場頻頻出現收益率倒掛的情況，顯示市場正在擔憂經濟衰退。數據上來看，中國與歐洲已經進入經濟衰退之中，美國消費數據強勁，但美國最新的製造業PMI數據已跌破50，顯示經濟難逃衰退。美聯儲局預防性减息，但降息幅度低於預期，令市場失望。德国最先拋出即將推出的經濟刺激計劃，一度提振市場。市場也在期待中國政府出台一籃子的刺激計劃。然而，中美貿易戰仍存不確定性，經濟前景難以樂觀。



值得一提的是，面對經濟下滑壓力，中國政府並沒有像過去大水漫灌與出台基建投資計劃，尤其沒有出台地產刺激，而是克制與理性地維持經濟結構性調整與產業升級，尤其更多是以制度性改革來解決問題。



預計中國政府利用這次經濟衰退來達到市場出清的目的，加速市場優勝劣汰，提升各行各業的行業集中度。供給側改革遍及各行各業，除了傳統基建相關的產業外，成長性的傳媒、醫藥等基本完成行業集中度提升拐點。目前產業鏈長的行業，如汽車、地產、金融行業等正處於供給側的階段，仍需要等待調整的拐點。



綜合來說，經濟衰退壓力愈來愈大，儘管全球降息與各國陸續推出刺激計劃，但是國際合作與中美貿易關係存在非常大的不確定性，預計市場避險氣氛濃厚。預計中國出台逆周期調控政策可穩住市場信心，對完成供給側改革的行業有監管鬆動的預期，重點關注醫藥板塊。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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