沈振盈：未來兩周輕注博彈

各位讀者，筆者在此首先致歉，去周的術數預測，因為在處理上出了問題，每日的升跌用錯了前一周的文字，萬分抱歉。



大市在上周一急升後，指數保持在26,000點樓上上落，波幅不大，缺乏方向。投資者仍未能擺脫月初的悲觀情緒，資金繼續流入淡倉，但大市卻仍能守穩於全周高位，似乎結算前仍是反覆靠穩為主。本周期指結算，估計大市仍難擺脫窄幅上落的局面。



若以術數而論，8月8日至9月7日為壬申月，此月天干屬水，對股市不利，上半月利淡。到了8月23日「處暑」之後，地支屬金，有利股市。9月8日至10月6日為「癸酉」月，也是先跌後反彈。故此，未來兩周在策略上，只能保持輕注博反彈，切勿過分樂觀。此刻市況仍處於下降趨勢，未到長線入市之時，好倉只宜短線。



本周每日的股市走勢預測：



周一(乙未日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，市況持續反覆震盪。

周二(丙申日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，走勢向好。

周三(丁酉日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，持續上升。

周四(戊戌日)：天干地支皆屬土，全土之局，反覆回落。

周五(己亥日)：天干屬土地支屬水，土剋水之局，先升後回。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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