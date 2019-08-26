鑫濤：狂人必出旁門左道救市

大家也知道「債息倒掛」是經濟衰退的先兆，所以上周四美國兩年期與十年期國債息率再次出現倒掛後，使到市場不約而同擔心美國很快便會出現衰退的局面，市場情緒因此迅即產生恐慌，令有恐慌指數之稱的VIX爆升，因此成功扭轉美股當時正在強力反彈的良好勢頭。



而發明上述利用債息倒掛來預測經濟衰退的經濟學家Arturo Estrella上周表示，債息倒掛「完美」發出經濟即將衰退的警號，所以美國或較想像中更早出現衰退，明年中後將有極高機會陷入衰退。由於明年中後美國正處於美國總統大選階段中，所以若Estrella上述的預測準確無誤，那意味着狂人總統特朗普明年11月成功連任的機會將無可避免大降。



但由於狂人習慣把自己的「工作表現」與美國股市直接掛鈎，所以狂人一定會想盡「辦法」令到未來一年美國的經濟增長動力即使真的大降，亦要盡力保住美股不能有令投資者失望的表現。



由於現任美國總統向來有狂人之稱，所以狂人所想出來的「辦法」一定是普羅大眾，包括筆者自己難以想像出來的，因為所想出來的「辦法」極有可能是旁門左道。



因此，大家若相信特朗普真的有「辦法」力挽狂瀾，令到本來應該出現熊市般跌勢的美股在未來一年時間裏，極其量只是出現大幅波動短期恐怖局面，但整體走勢其實卻一直沒有出現熊市般的跌勢(即技術上跌幅超過20%)，甚至到了明年接近總統大選時，美股屆時更神奇地成功錄得明顯升幅的話，那大家便一定要採取股神巴菲特善於採用的投資策略—─別人恐慌時我貪婪。



換言之，即是在未來一年時間裏，美股一旦出現恐慌跌市的時候便應該採取分段式的趁低買入策略，而所謂債息倒掛是經濟衰退先兆的不利股市信號，反而可以讓有膽識的投資者成為趁低買入美股的重要入市指標。



當然，採用此策略的大前提是，大家一定要對明年特朗普的連任充滿信心。



資深市場人士 鑫濤

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