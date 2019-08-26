東方日報B2：貿戰加劇　港股恐跌穿25000

美國總統特朗普日前突再加徵進口中國貨關稅，中美貿易戰進一步激化，勢拖累環球股市急挫，港股周一或低開逾600點。券商擔心中美今次「反枱」或會觸發熊市最後一插，而港股於內憂外患下，恒生指數本周有機會跌穿25,000點關，下試年內低位。有基金經理更悲觀估計，恒指要跌至22,000點始見底，即相當於港股市帳率跌至1倍的歷史低位。



在美國上市的香港主要藍籌股預託證券(ADR)全線下跌，中國海洋石油(00883)及中國人壽(02628)ADR較港收市均挫逾3%，騰訊(00700)及滙豐控股(00005)則較港收市挫2.93%及2.11%。恒指周一料低開618點，見25,561點。另上周五恒指即月期貨晚間時段(即夜期)收報25,480點，較現貨低水699點。



富瑞資金流報告顯示，截至上周三止，香港股票基金已連續十六周出現「走資」，累積金額達27.38億美元(逾213億港元)，中國股票基金則連續八周淨流出，金額達75.75億美元(逾590億港元)。



晉裕投資研究部董事總經理林偉雄指，中美貿易緊張氣氛早前才稍告緩和，惟上周五雙方卻突然「反枱」，確令不少基金中伏，他相信不少基金於周一會爭相沽貨，先行止蝕離場。恒指後市或有機會下試去年10月低位24,540點，一旦跌穿，料將向下跌多1,000點，下試23,500點。



不過，他認為，熊市最後一插恒指可能要跌至22,000點才有望見底，即相當於港股市帳率跌至1倍的歷史低位。據過去經驗，僅1998年8月亞洲金融風暴、以及2016年2月內地股災和石油價格急挫引發新興市場危機，港股市帳率才試過跌至近1倍水平，而現時恒指市帳率為1.15倍。



他料，貿戰敏感股如手機設備股、5G及華為概念股將捱沽，另中國上調美國汽車關稅，不排除特朗普稍後或作相應行動，汽車股也將是重災區，人民幣概念股料亦無運行。投資者短期宜以輕倉及觀望為主，進取的可透過沽空及恒指反向交易所買賣基金(ETF)作淡倉部署。



信誠證券聯席董事張智威亦擔心，中美貿戰會糾纏至明年美國總統大選，且於環球經濟增長持續放緩下，香港的社會運動對本地經濟影響愈來愈大，憂慮中港股市會同樣跌至2020年。短線港股或跌穿25,000關，看24,800點能否守住。至於熊市三期最後一輪跌浪，調整幅度極深，不但會跌穿去年24,540點低位，按量度跌幅起碼要跌至22,000至22,100點水平。



獨立股評人麥嘉嘉對港股後市亦謹慎，料恒指短線或下試年內低位24,896點，又指目前恒指預期市盈率為10.4倍，雖較過去七年平均水平11.3倍低，惟與2008年金融海嘯時約8倍市盈率低位，仍有距離。恒指中期仍將反覆向下，見底實言之尚早。



她預期，航運、物流、港口及航空股將首當其衝受衝擊，手機設備股反彈浪暫告一段落。



相反，資金將流入黃金及日圓等避險資產，黃金相關股份將逆市做好。此外，內地將力谷內需，內需股如食品、飲料、物業管理、醫藥股等，不妨趁大市調整分段收集。



時富資產管理董事總經理姚浩然預料，港股周一將會先下試25,300點，惟相信24,900至25,000點會有較大支持。後市走勢取決於9月中美雙方會否如期舉行會議，但指毋須太過悲觀，因貿戰升溫或增加美國聯儲局9月減息機率，而歐洲央行料也會於下月減息及於第四季再推量寬，屆時流動性及投資氣氛將有所紓緩。

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