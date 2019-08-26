陳政深：維信金科基本因素改善

港股走勢仍然反覆，技術走勢上，恒指暫時仍未離開28,950至26,300點的波動區間，令人擔心的是，上方阻力位屢試不穿、縱穿未穩，意味其阻力愈來愈大，亦愈來愈難升穿。不過目前亦暫未是進取做淡之時，事關MACD由負轉正，反映指數走勢正面。筆者傾向相信，此情況是與指數早前過分超賣有關，技術指標反映的是市況，市況基於市場信心及資金流向，現時宏觀經濟形勢不明朗性甚高，資金亦有自中港市場流走的情況，短期後市展望仍以審慎為妙。



個股方面，筆者一直留意的維信金科(02003)上周公布中期業績，中期轉虧為盈，賺620萬元人民幣，主要反映期內可轉換可贖回優先股的公允價值虧損未有增加；即使參考更能反映實際業務的非國際財務報告準則，其經調整經營利潤亦按年增加32%至2.4億元人民幣，主要受惠集團持續推進營運的科技應用及改進，令增長策略見效，以及精簡業務的因素推動。



公司目前已跟30家持牌機構資金合作方建立了合作關係，當中包括與一家全國性股份制商業銀行達成戰略協議，旨在擴大智慧消費金融生態系統；同時亦與中國電信(00728)合作，擴大向客戶提供分期付款借貸產品的種類，推動期內貸款實現量增加至4.68億元人民幣，較去年全年增加逾倍。



走勢上，維信金科近日股價橫行，在8元水平企穩後已漸漸形成圓底，目前最重要是突破9元的頸線，只要業績平穩發展，後市應可上望11元水平，投資者可現水平先買入一注，突破後再行加碼，止蝕位訂於8元位置。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。