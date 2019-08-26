劉嘉晉：內地旅遊業增長強勁

在內地旅行團遊客人數不斷增加的趨勢下，政府同時更推出多項與旅遊業相關的有利政策。在2013至2017年期間，旅行團旅遊消費顯著增長，年複合增長率為18.3%，且預計到2022年前將達到10,603億元人民幣(下同)，2018至2022年間的年複合增長率為9.8%。由於旅行團市場變得日益成熟，且遊客更願意購買定制化旅遊服務，預計旅行團遊客人數將繼續增長，2022年將達3.11億人次。



隨着旅遊基礎設施的逐漸完善，自由行產品對中國遊客在境內外旅遊的吸引力愈來愈大。2017年的自由行產品旅遊消費增至46,915億元，2013至2017年間的年複合增長率為14.5%，且預計到2022年前將增至77,672億元，2018至2022年間的年複合增長率為9.8%。2013至2017年間，使用自由行產品的遊客人數從31.98億人次增至48.94億人次，年複合增長率為11.2%，且預計到2022年前將進一步增至65.49億人次。



筆者相信主力發展海外旅遊及自由行的內地公司將會直接受惠，而最近在港上市的飛揚集團(01901)更值得大家留意。該公司是浙江省寧波市知名旅遊產品及服務提供商。



在6月上市期間，集團已引入寧波市政府國企寧興集團、君安物產香港及縱橫遊(08069)為基石投資者，相信對未來主業發展有協同效應。同時，集團已與攜程、去哪兒、飛豬、途牛及同程等網上旅行社簽訂協議，主要向其供應機票和其他旅遊產品。與這些線上平台合作，大幅提高了線上業務的貢獻，線上業務收入由2016年的5,303萬元，大幅增長至2018年的2.03億元。預計今年純利將不低於5,000萬元，2020年和2021年的增幅將分別達到20%至30%。



近年，其自由行收入的佔比不斷提高，由2016年的5.1%，提高至2018年的12.1%。這項業務主要為向零售客戶及企業和機構客戶銷售自由行產品，包括機票、酒店住宿及機票加住宿套票，而這項業務的大部分收入來自機票銷售。未來派息持續慷慨，現價估值合理，可吸納中線目標價可定為1.38港元。



博浩資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

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