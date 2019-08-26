【名家筆陣】黃紹基：官商民攜手齊保經濟

特區政府月中宣布總額達191億元的「撐企業、紓民困」措施，在當前眾多不利因素瀰漫下，只能說是「聊勝於無」。香港經濟本已面對環球經濟放緩、貿易戰衝擊和競爭力下降等諸多挑戰，社會事件無疑是雪上加霜。在預期事件平息後復甦需時，要穩經濟、保就業、促民生的話，需要政府、商界和員工共度時艱。



近期的連串社會事件下，基本上所有經濟環節、行業門類和規模都受到打擊，尤其抗逆能力向來較薄弱的中小企，更是首當其衝。



不少從事餐飲、物流和零售的中小企業者反映，近期可謂身心疲累！本地消費意欲薄弱、遊客大幅減少下生意持續下跌，7、8月更跌逾半，經營已見虧損；另方面又要照顧員工的工作安全，再要控制成本解決資金流等，壓力極大，若情況短期內無法改善，裁員、甚至結業也有可能。



政府推出的措施主要在既有的項目和資助計劃上稍作增加，缺乏針對性，不足以幫助企業度難關。如紓困類，簡單而言是派糖，理想願望是刺激內部消費，為企業增加一些生意。然而，在當前的社會氣氛和物價高漲下，市民手中多個錢都偏向外遊消費。



撐企業類，除豁免部分政府收費、減免政府屬下市場租金和凍租外，最大筆要算為「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」(BUD)、及對支援中小企的市場推廣基金和融資計劃，增加注資或信貸擔保。然而，這些主要是幫助港企出口，在本地經營的企業是受惠有限！



而持續的社會事件打擊最大的，要數在本地經營的企業如餐飲、零售、物流及相關的配套行業，要穩經濟、撐企業、保就業、促民生的話，政府的支援政策就需要有針對性、大企業要調整經營策略、中小企要加強經營效益、香港人要留港消費，攜手共度預期會較長的復甦期。



政府政策方面，現時的BUD或市場推廣基金，主要是協助香港品牌和企業，在海內外市場舉行推廣活動，提升香港的品牌。針對目前的狀況，政府是否可以擴大這類基金的使用範圍，可以用在本地舉行推廣活動呢？



其次，是當社會恢復平和之後，適時推出更多活動，如加強在海內外宣傳香港、舉行一些可以吸引遊客的盛事和活動。



至於商界方面，餐飲和零售界最希望業主方面能夠減租，即使是短期的減租，也是能夠幫助租戶「撐」多一段時間，因為租金佔企業的經營成本比例相當大。此外，本港的大型商場，在社會秩序恢復之後，是否可以舉行更多推廣活動和鼓勵消費的活動呢？也趁機會提升購物環境。



有了這些支援措施之後，希望無論大中小企業，都盡力保就業，非不得已不裁員，盡量與員工共度恢復期。否則，一旦出現裁員潮，內需就會減弱，經濟就更難復甦，那社會不穩定機會又會增加。



最後，希望政府與商界成立工作小組，去評估經濟、企業和就業市場在這段時間所受的影響程度，提供支援，然後制訂刺激經濟、保就業和中長期的持續發展策略，提升香港的競爭力，所謂不進則退，大家都在這艘「香港號」上，前行必須共同努力！



黃紹基

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長

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