大健：股市最能體現「和而不同」

由於曾經當過五年財經記者，之後又在金融行業工作至今，過去十多年都經常去處理一個難題，就是有禮貌地耍太極回應詢問有關股市或股票看法。原因並不是唔想益人哋，事實係唔想害咗人！



其實筆者不只一次提及，很多股民愛到處問別人對股市或個別股票前景的看法，與其說想聽聽別人分析，倒不如說想在別人身上找到認同。所謂的討論，往往是聽到不合心意的分析或理據時即時反攻，反舉一堆理由來說服你。因為這不是理性需要，而是心理需要，問股票的人希望心裏好過一點，希望找到同路人，可是多人認同又不等如做的投資決定是對的。



想深一層，股市或者就是一個最能容納對立意見的場地，因為有人想沽貨，又有人想買貨，要同時有買家和沽家，買賣才能達成。在股票市場，你想交易能夠達成，毋須說服對方認同你的看法，只須要落盤，把買或賣的指令傳送到市場。反過來說，在股票市場裹若果萬眾一心，可能才是最恐怖的事情，有可能是全人類都買貨，股市升到見泡沫，又可能是全世界趕着沽貨，那時就是股災了。



大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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