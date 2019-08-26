地產專題：二手放盤驟增　市區樓呎叫8730元

近月社會局勢不穩，不少業主放盤態度轉趨積極，部分更大幅劈價，務求盡快沽資產套現。據一家地產代理行網上放盤資料顯示，過去一周，二手住宅市場盤源明顯增加約4.5%，市區更出現呎價8,000多港元的私宅放售個案。



根據利嘉閣資料，該行網站現有約6,690個住宅買賣放盤（包括二手資助房屋），較上周多約290個。而實用呎價低於1萬元的私宅佔整體約46個，當中逾93%來自新界區，而九龍區有3個。



市區更罕現呎價「八字頭」的私宅放盤，坐落汝州街的英來大廈，與港鐵太子站僅一街之隔，為有電梯的單幢住宅。該行陳詠鈺指出，近日該盤一個實用面積630方呎單位，開價550萬元放售，呎價8,730元。由於物業樓齡逾50年，加上內籠有機會需要翻新才可入住，令業主叫價不可太進取。



另一個市區放盤為樓齡近60年尖沙咀彌敦道重慶大廈，單位實用面積600方呎，原則屬兩房，叫價約500萬元，呎價8,333元。不過，上址已分間為6個房間，並連賓館牌照一同放售，不適合用家購買。



同類低價私宅盤源集中新界西，屋苑式物業亦有供應，樓齡較新的元朗尚城至少有兩個。利嘉閣陳奕熙稱，該盤8座低層C室三房戶，實用面積756方呎，開價700萬元，呎價9,259元。另一個為8座中層戶，連租約開價750萬元，呎價9,894元。



他續稱，雖然屋苑位處洪水橋，但可步行至輕鐵站，故仍不乏買家承接，但若以樓價達700萬元，部分買家或會先考慮市中心面積較細私樓。同區馬寶花園有一個1座低層放盤，實用面積810方呎，連車位意向約700萬元，呎價8,642元，由於屋苑位置較偏遠，故交投疏落。



區內鄰近港鐵朗屏站的單幢住宅同樣有選擇，但多為唐樓。例如元朗安寧路文業樓高層戶，實用面積496方呎，以420萬元放售，呎價8,468元。陳奕熙補充，同類低呎價單位，部分樓價僅約400餘萬元，故每當有放盤，一般可以很快被承接。



各區當中，以屯門有較多該類二手放盤。祥益指出，區內目前有不足20個，佔近一半來自彩暉花園，包括C座低層5室，實用面積682方呎，叫價650萬元，呎價9,531元。反觀，單幢物業入場門檻雖較低，但因面積較細，故呎價大多高於1萬元。



對於市場放盤有增加迹象，叫價亦軟化。利嘉閣總裁廖偉強認為，近期社會活動對樓市的影響，與去年中美貿易戰出現摩擦時相似。但情況一直未有好轉，更凍結了不少經濟活動，業主因而調整叫價，減幅由早前3%至5%，擴大至5%至10%，個別更減逾一成。至於後市去向，要視乎社會狀況會否進一步惡化，而現階段對樓市前景並不樂觀。



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