偉祿集團(01196)預期截至6月底止6個月業績，股東應佔純利約4,400萬港元，按年下跌約87%。



公司認為，純利下跌的原因由於自出售集團持有之上市證券投資產生虧損約8,300萬元；財務費用增加約1.18億元；及匯兌收益淨額減少約1.45億元，部分合併影響被集團投資物業之公平價值收益增加約9,100萬元所抵銷。



至於今年上半年之出售上市證券投資虧損指撥回於過往期間就有關投資確認之所有累計未變現公平價值收益。該項投資多年來之已變現收益總淨額約為990萬元。去年上半年之財務費用主要指為集團於2018年4月完成之投資物業收購撥資而產生之銀行借貸及承兌票據之兩個月利息開支。



今年上半年承兌票據已利用集團新取得之銀行借貸償還，而財務費用按年增加主要由於集團於期內之6個月銀行借貸利息開支所致。2018年上半年及2019年上半年之匯兌收益淨額主要由於人民幣兌港元貶值導致公司以人民幣計值之負債兌換為港元時有所減少而產生。有關收益於今年上半年有所減少主要是由於公司以人民幣計值之負債金額按年減少所致。



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