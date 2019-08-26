【市前重點睇】道期再瀉400點　日圓飆至近3年高位

●中美貿易戰惡化，美匯指數跌至97.61，離岸人民幣低見7.1926，創歷史新低，圓匯飆至104.85，為2016年11月以來高位，港匯跌至7.8434，歐元升上1.1148，英鎊漲至1.2267。金價飆至1,555美元。油價跌逾1%，布油弱見58.49美元，紐油跌穿54美元。道指期貨曾瀉逾400點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指一度急瀉逾千點，低見25,139點。



●中國上周五(23日)公布對750億美元美國貨，分批加徵5%至10%關稅後，美國總統特朗普亦宣布原定9月1日起向3,000億美元中國貨徵收的10%關稅，調升至15%；而原定10月1日起向2,500億美元中國貨徵收的25%關稅，也進一步調升至30%。 https://bit.ly/2zkY5OD



-特朗普命令美國企業開始為在中國製造產品尋找替代方案，並稱「我們不需要中國」。



-白宮經濟顧問庫德洛稱，中美談判仍在繼續，仍計劃在9月接待來訪的中國官員。



-財長姆紐欽表示，他仍在「某種程度」上期望中美達成全面的貿易協議。



●美國聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟面臨「重大風險」。他的表態加強市場對9月份降息的預期。



●道指上周五收報25,628點，跌623點或2.37%，盤中最多跌745點；標指收報2,847點，跌75點或2.59%；納指收報7,751點，跌239點或3%。 https://bit.ly/2NvLksY



●美國10年期國債孳息率上周五收報1.5351厘，挫7.8點子。



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報25,562點，跌617點或2.42%。



●港股夜期上周五收報25,480點，跌633點。



●紐約期油上周五收報每桶54.17美元，跌1.18美元或2.1%，全周計則累跌1.2%。布蘭特期油收報每桶59.34美元，跌58美仙或1%，全周計累升約1.2%。



●紐約期金上周五收報每安士1,537.6美元，升29.1美元或1.9%，創自2013年4月以來收市新高。



●英國富時100指數上周五收報7,094點，跌33點或0.47%；法國CAC指數收報5,326點，跌61點或1.14%；德國DAX指數收報11,611點，跌135點或1.15%。 https://bit.ly/2ZqiZKU



●富時羅素將A股納入因子增至15%。



●華為預計美國的限制措施將令消費者設備業務年收入減少100億美元。



●同股不同權曠視科技申請來港上市，勢成首隻AI股。



●地產專題：二手放盤驟增，市區樓呎叫8730元。 https://bit.ly/2PeGnHy



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