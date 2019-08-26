【股民熱話】港元兌人民幣1兌1漸行漸近　你有咩打算？

自美國宣布9月起向三千億美元中國商品徵收10%關稅後，中國官方放手讓人民幣貶值，離岸人民幣(CNH)兌每美元「破7」後頭也不回，每百港元兌已突破90元人民幣，年尾之前港元兌人民幣會唔會去到1兌1，筆者都冇水晶球，只係見到貶值之勢已成，企業和投資者宜及早調整投資策略，即使唔係「股民」，都必定會受到影響。



首先，唔少香港人都有做人民幣定期存款，那就要提防人民幣持續貶值，令定期存款可能收息不足以抵償匯率貶值的幅度，即是得不償失。除非手持人民幣有實際出路用途，否則還是考慮簡簡單單做港元定期好了。



對於企業，人民幣貶值，有助加強內地出口企業的競爭力，抵銷關稅的部分影響，相關產業鏈亦有望減壓，如船務、運輸、物流等等。不過，在財務的角度，若然企業收入主要係人民幣，而又擁有高額美元負債，則要提防人民幣貶值加重匯兌風險，令財務狀況百上加斤。



此外，人民幣貶值所觸發的走資壓力，資產價格的沽壓，仍有待觀察，故投資者須要密切留意內地金融系統性穩定性，投資股票的話，沾手相關金融類資產宜特別注意風險，唔好諗住中資金融股估值好低殘就係抵買，呢個世界冇咁大隻蛤乸隨街跳！



在人民幣貶值之下，投資者其中一項值得去做的投資，是買黃金。理由是，人民幣貶值增加了全球經濟的不確定性及風險，此時具有避險保值功能的黃金備受關注。事實上，在全球利率低企，黃金作為無息資產，將更能凸顯吸引力，被視為對抗全球經濟惡化的避險之選。此刻投資黃金，有心唔怕遲！



唔少香港人又會話，「不投資內地，亦不回內地消費，人民幣貶值與我何干？」首先，人民幣貶值，令內地旅客來港消費的意欲下降，對旅遊及零售業造成負面影響，呢兩行業的打工仔，係時候要未雨綢繆。又比如人民幣貶值，香港人上網「淘」寶貝的成本會相對下降，自內地進口的衣服、食品成本價格理論上會相應下降，喺呢方面，香港消費者又唔可以話冇影響。



總括而言，匯率可升亦可跌，中國經濟轉差，人民幣匯率轉弱，本是正常事，但到底會貶到甚麼水平，主要還看貿易戰的發展。其實港元兌人民幣1兌1亦只係一個心理關口，若真的重現逾12年前每百港元兌過百元人民幣的日子，大概只是在說明，每個經濟都有周期，就平常心看待吧。



東方產經專欄作者帥哥

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