貿戰激化：美國及日本10年期債息齊創3年低位

隨着中美貿易緊張局勢再度升溫，亞洲交易時段金融市場波動，資金流入債市避險，當中，美國10年期國債孳息率曾挫6.56點子，低見1.4695厘，創2016年8月以來新低。日本10年期國債孳息率亦跌2.5點子，至-0.265厘，亦創3年新低。



投資者加大對美國聯儲局2019年會再降息3次的押注。聯儲局主席鮑威爾上周五(23日)出席全球央行年會Jackson Hole時發出美國經濟面臨「重大風險」的警告後不久，中美之間又再次相互加大徵收關稅。



高盛分析員認為，貿易戰升級可能會推動債券價格進一步上漲，美國10年期國債孳息率重返2016年創下的歷史低位1.318厘的可能性上升。



美國總統特朗普日前宣布對5,500億美元中國貨所徵收的關稅稅率調升5%，美國國家經濟委員會主席庫德洛表示，不認為中國會對有關操作作出反擊。



另外，美國財政部長姆紐欽稱，特朗普與中國國家主席習近平在貿易問題上變了「敵人」，但在其他領域「仍是朋友」。又強調特朗普依然有決心和中國繼續會談，指出「和中國進行自由、公平和雙向的貿易依然是特朗普的主要目標，他會做任何需要做的事達到這個目標，包括計劃的制裁，以及適當地處理任何中國的報復措施」。



至於特朗普日前呼籲美國企業需要尋找替代中國選擇，姆紐欽認為如果貿戰持續，企業最好離開中國。



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