離岸人民幣曾挫至7.1926歷史新低　兌港元貶至91.4

離岸人民幣(CNH)兌每美元今早曾低見7.1926，創歷史新低；兌每百港元貶至91.4。市場關注人行會如何「出招」控制匯價跌勢過急。



亞洲市，美匯指數報97.67。在岸人民幣(CNY)則低見7.1487，跌幅達0.75%。



澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh預期，人民幣仍會面臨沽壓，監管層會試圖管理波動性，而非在某一特定價位進行防守。



FXMT首席外匯分析師Jameel Ahmad認為，中美關係近期已經大為惡化，短期很難看到潛在修復的可能，投資者要準備好未來幾天人民幣匯率不斷創出新低。



此前，麥格理證券駐香港中國經濟研究主管胡偉俊表示，人民幣當然會有貶值壓力，但不覺得會急速貶值，因為考慮到大幅貶值帶來的副作用，例如資本外流，監管層會注重保持人民幣與其他貨幣的平穩，人民幣的跌勢可能和其他新興市場貨幣差不多。至於貿易戰則要看經濟和市場，如果經濟不好，料年底前有機會緩解。



中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價為7.0570，僅較上日開市價上調2點子，結束兩連跌。



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