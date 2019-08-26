環球冧市：港股瀉逾900點　滙豐跌近3%　萬洲急挫

港股跌幅擴至900點，恒生指數跌穿25,300點；國企指數挫逾300點，主板成交近300億港元。



騰訊及友邦保險跌近4%拖低大市；滙豐跌近3%。中美貿易戰惡化，萬洲國際急挫逾7%。





【09:20】環球冧市：港股開市急瀉857點 友邦挫近半成

中美貿易談判反枱，離岸人民幣兌美元跌穿7.19創新低，港股開市急瀉857點或3.2%，恒生指數報25,322點。國企指數低開291點或2.8%，報9,903點。



道指期貨曾挫逾400點，暫跌幅收窄至約300點。日圓升至近3年高位，日股暫跌超過2%。



騰訊及友邦保險兩大重磅藍籌開市挫3.3%及4.7%；滙豐控股、中國移動、中國平安及建設銀行跌2.3%至2.9%，合共拖低恒指400點。



貿戰敏感股沽壓重，萬洲國際挫8.1%，是表現最差藍籌。舜宇光學跌7.2%緊隨其後；申洲國際、瑞聲科技及吉利汽車跌5.7%至6.3%。



信誠證券聯席董事張智威表示，中美貿戰會一直糾纏至明年美國總統大選，且於環球經濟增長持續放緩下，香港社會紛爭對本地經濟影響又愈來愈大，憂慮中港股市也會跌到2020年。恒指短線或會跌穿25,000關，看24,800點能否守得住。至於熊市三期最後一輪跌浪，調整幅度極深，不但會跌穿去年24,540點低位，按量度跌幅至少要跌至22,000至22,100點水平。



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