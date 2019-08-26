環球冧市：A股續跌1%　黃金及稀土股受捧

A股續跌逾1%，滬綜指曾低見2,849點，最新仍跌35點或1.2%，報2,861點；深成指跌幅收窄至99點或1%，至9,262點；創業板指數跌15點或0.9%，報1,600點。



板塊方面，金融股仍跌1.9%，飛機製造股跌0.2%；有色金屬及石油股逆市升0.4%。



市場避險情緒升溫，黃金概念股強勢，山東黃金漲逾5%，西部黃金揚升4%，紫金礦業及赤峰黃金均升逾2%。



稀土概念股標青，北方稀土及五礦稀土升1%至2%，金力永磁及德宏股份升停板。



分拆上市板塊受捧，深康佳、金固股份漲停。證監會就上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定公開徵求意見。



科創板28隻股份普遍上升，福光股份抽升近7%。證監會、上交所於上周五(23日)發布科創板併購重組的政策。





【09:28】環球冧市：內地三大指數挫逾1.5% 軍工股受壓

中美貿易戰進一步惡化，亞洲主要股市受壓，港股低開逾850點，內地股市亦下跌超過1.5%。滬綜指低開46點或1.6%，報2,851點；深成指大幅低開180點或1.9%，至9,181點；創業板指數低開27點或1.6%，報1,588點。



板塊方面，船舶製造股領挫3.4%，地產股跌2%，金融股跌1.9%，飛機製造股跌1.4%。



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